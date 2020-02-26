Kadroyu bozmuyor

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın kadrosunu belirlemeye çalışıyor. 2-2 sona eren Trabzonspor maçında futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun olan deneyimli teknik adam, zorunlu kalmadığı sürece 11'ini bozmayı düşünmüyor. Sol alt adalesinde ağrıları bulunan Caner Erkin'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geçen hafta hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Ljajic'in takımla çalışmalara başlaması Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Boateng'in performansından memnun olan Yalçın'ın Ganalı futbolcuya yine 11'de şans vererek, Ljajic'i kulübede oturtması bekleniyor.

ÇİFT FORVET TALEBİ

Boateng'in, teknik direktör Sergen Yalçın'a kalan maçlar için çift forvet önerisi getirdiği belirtildi. Ganalı oyuncu Milan'da oynarken Ibrahimovic ve Cassano'nun arkasında oynarken en üst seviyesine ulaştığını, çift forvet oynamanın takımı daha da rahatlatacağını söylediği gelen haberler arasında.