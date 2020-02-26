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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Kadroyu bozmuyor

Kadroyu bozmuyor

, derbisindeki 11’i değiştirmeyecek.

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi devam ediyor. , deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın kadrosunu belirlemeye çalışıyor. 2-2 sona eren maçında futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun olan deneyimli teknik adam, zorunlu kalmadığı sürece 11'ini bozmayı düşünmüyor. Sol alt adalesinde ağrıları bulunan 'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geçen hafta hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Ljajic'in takımla çalışmalara başlaması Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Boateng'in performansından memnun olan Yalçın'ın Ganalı futbolcuya yine 11'de şans vererek, Ljajic'i kulübede oturtması bekleniyor.

ÇİFT FORVET TALEBİ
Boateng'in, teknik direktör Sergen Yalçın'a kalan maçlar için çift forvet önerisi getirdiği belirtildi. Ganalı oyuncu Milan'da oynarken Ibrahimovic ve Cassano'nun arkasında oynarken en üst seviyesine ulaştığını, çift forvet oynamanın takımı daha da rahatlatacağını söylediği gelen haberler arasında.

  1. 26.2.2020
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