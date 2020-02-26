Yönetim ve Yalçın kolları sıvadı! İşte gidecekler ve kalacaklar
Beşiktaş’ta, önümüzdeki sezonun mali ve sportif planlamasına başlandı. Gidecek, kalacak ve alınacak oyuncular şimdiden belli.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlaması belli oldu. Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki sezonun mali ve sportif planlamasını yapmaya bugünden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile fikir alışverişinde bulunan Beşiktaş yönetimi; bir yandan yeni bir yapılanmanın temellerini atmaya çalışırken, diğer yandan da federasyonun önümüzdeki sezon için belirlediği harcama limitlerinin içerisinde kalma ya çalışıyor. Yapılan hesaplara göre Beşiktaş, sözleşmesi biten ve kiralık durumda olan bütün oyuncularla yollarını ayırırsa takımın toplam maliyeti 36-37 milyon euro barajına düşüyor. BU rakamın da belirlenen harcama limitinin %15 üzerinde olmasından dolayı, hem limiti aşmamak, hem de transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Euro 2020'de piyasalarını güçlendirebilecek olan Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile birlikte, kontratı yüksek olan Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz gibi oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Adı geçen oyuncuları satarak 13 milyon euro gibi bir maaş yükünden kurtulmayı planlayan yönetim, satmayı planladığı oyuncuların yerine 500 - 600 bin euro barajında yıllık ücret ödeyeceği uygun maliyetli oyunculara yönelecek.
BURAK'A YENİ ANLAŞMA
Beşiktaş yönetimi, kaptan Burak Yılmaz'a indirimli bir sözleşme teklifi yapacak. Tecrübeli oyuncu bu teklife sıcak yaklaşmazsa olası bir transfer teklifinde elden çıkarılacak.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Yönetim ve Yalçın kolları sıvadı! İşte gidecekler ve kalacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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