Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Loris Karius'un yerine kaleci arayışı başladı. Siyah-beyazlıların teknik ekibi, Alman file bekçisinin alternatifi olarak 4 ismi belirledi. Bu kaleciler arasında dikkat çeken isimler de var. İşte detaylar...

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:10 Güncelleme: 26.02.2020 09:10
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Karius gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'ta kaleci arayışına çevrildi.

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Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah beyazlıların transfer listesinde Karius'un yerine şu an an dört alternatif bulunuyor. İşte o isimler...

Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!

İlk seçenek, kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettikleri 24 yaşındaki Alman kaleci Timon Wellenreuther... Hollanda Süper Ligi ekiplerinden Willem II Tilburg'da oynayan ve ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilen Wellenreuther için sezon sonunda teklif götürülecek. Genç kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Mayıs ayı sonunda bitiyor.

Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!

Öte yandan menajerler de Beşiktaş'a Başakşehir'de iki sezondur şans bulamayan eski milli kaleci Volkan Babacan'ı önerdi. 31 yaşındaki Volkan Babacan bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi. Tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!

Siyah beyazlılara önerilen bir diğer isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp'ten milli eldiven Sinan Bolat. Bolat'ın da kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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