Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a teklif! 'İndirime git...'
Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Burak Yılmaz bu yıl siyah-beyazlı formayla çıktığı 18 maçta, takımına 9 gol 3 asist ile katkı sağladı. Öte yandan mali açıdan bir darboğaz içerisinde olan Beşiktaş, sezon sonu için tecrübeli oyuncuya flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli gol silahı olan Burak Yılmaz'ın geleceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin eski başkan Fikret Orman'ın istifa açıklamasından iki gün sonra iki sene uzatıldığı ve millî golcünün Beşiktaş'tan iki sezon için 5 milyon avro daha alacağı ortaya çıkmıştı. Otuz beş yaşındaki Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları 5 milyon lira karşılığında feshedilebilecekken iki sene daha uzatılıp 33 milyon liralık yükümlülüğün altına girilmesi, yönetimi bu konuda harekete geçirdi. Siyah-beyazlı idareciler, kaptan Burak Yılmaz'a indirimli bir sözleşme teklifi yapma kararı aldı. Tecrübeli oyuncu bu revizyon teklifine sıcak yaklaşmazsa muhtemel bir transfer teklifinde elden çıkarılacak ve elde edilecek gelirle genç bir golcü arayışına girilecek.
KARTAL YOLCU
Ligde Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu karşılaşma için bugün 16.00'da özel uçakla yola çıkacak. Öte yandan Kartal'ın dünkü idmanına tedavisi devam eden Dorukhan Toköz dışında bütün oyuncular katıldı.
7 MART'TA ATLETICO MADRID GELİYOR
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 7 Mart'ta Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Maça giriş ücretsiz olacak ve biletler, Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek
TAHKİM'DE KARAR GÜNÜ
Tahkim Kurulu, Göztepe-Beşiktaş maçı hakkındaki kararını bugün verecek. Daha önce TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmada kural hatası bulunmadığı belirtilerek Beşiktaş yönetiminin maçın tekrar edilmesi yönündeki isteği reddedilmişti. (Türkiye)
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a teklif! 'İndirime git...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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