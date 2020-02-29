Beşiktaş'ta flaş gelişme! TFF 'gerçek başkanı' açıkladı

Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı... TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre siyah beyazlıların resmi başkanı Erdal Torunoğlları olarak gözüküyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, kurallar gereği Ahmet Nur Çebi'nin değil Futbol A.Ş patronu Erdal Torunoğulları'nın muhatab alınacağını siyah-beyazlı kulübe belirtti ve konuyla alakalı bir uyarı yazısı göndermişti! İşte detaylar...
Beşiktaş'ta başkanlık krizi... Türkiye Futbol federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, siyah beyazlı kulübün Başkanı Erdal Torunoğulları olarak gözüküyor.
Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Futbol AŞ'nin başına geçmemesi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, siyah beyazlılara yazı göndererek kurallar gereği muhataplarının Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Torunoğlu olduğunu bildirmiş ve bütün işlemlerin Torunoğulları ile yürütüleceği uyarısı yapılmıştı.
TFF'NİN SİTESİNDE YER ALAN İBARE;
AHMET NUR ÇEBİ: BİZ HİÇBİR ŞEYDEN KAÇMIYORUZ
Çebi daha önce Futbol A.Ş.'de görev almaması ile ilgili olarak "Hem futbol A.Ş.'nin başında oturacağım, hem Beşiktaş'ın başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Böyle olmaz. Muhalefet olmalı, Beşiktaş'ın kontrol mekanizmasının oluşmasının ilk adımı budur. Siz sorumluluktan mı kaçıyorsunuz?' diyenlere şunu söyleyeyim; ben Beşiktaş Kulübü'nün başkanıyım. Bütün borçlarından, vergi borçlarından sorumluyum. Futbol A.Ş.'de olmadığım zaman sorumluluk almayacağım anlamına gelmez. Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz" açıklamasını yapmıştı..
'EĞER SEÇECEK OLSAYDIM FUTBOL AŞ'Yİ SEÇERDİM'
Beşiktaş Başkanı, selefi Fikret Orman'ın kendisine bu konuda yaptığı eleştirilere de "Futbol A.Ş.'ye girmemişim. Göğsümü koyacakmışım. Ya ben kellemi koydum, vücudumu koydum. Bende bir şey kalmadı. Benim göğsümün içinde vicdan var. Şu anki vergi borçlarımızın yüzde 67'si benim yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlere ait. Yüzde 33'ü Futbol A.Ş.'ye ait. Seçeceksem Futbol A.Ş.'yi seçerdim. Oranın büyük ortağıyım. Orada olmamam söz konusu olamaz. Hiçbir yerden kaçmadım. Onun kaçtığı gibi ben kaçmadım. Maalesef kendisi burayı yüzüstü bırakarak gitmiştir" yanıtını vermişti.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 17:40
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