Ve Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için son karar çıktı!
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tanayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde. Yıldız futbolcu, Feyenoord'a rüya gibi bir başlangıç yapmış ancak sakatlık yaşamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda temsilcisinin Oğuzhan'ı bir daha kiralamak istememesi halinde siyah beyazlıların izleyeceği yol belli oldu.
Gelecek sezon bütçeyi büyük oranda düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'la masaya oturulacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda'daki ilk maçına golle başlayan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle şu anda formasından uzak kaldı.
Sakatlığının sürmesi ve form tutamaması halinde Feyenoord'un bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi ve Oğuzhan'ın da Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.
Bu ihtimalin gerçekleşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup ile indirimli yeni sözleşme imzalaması için görüşmelere başlayacak.
Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan Özyakup'un bu talebe nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Ve Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için son karar çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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