Ve Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için son karar çıktı! | Oğuzhan Beşiktaş'a dönecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Ve 'ta için son karar çıktı!

Ve Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup için son karar çıktı!

Ara transfer döneminde 'tanayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan 'un geri dönüşü gündemde. Yıldız futbolcu, Feyenoord'a rüya gibi bir başlangıç yapmış ancak sakatlık yaşamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda temsilcisinin Oğuzhan'ı bir daha kiralamak istememesi halinde siyah beyazlıların izleyeceği yol belli oldu.

Gelecek sezon bütçeyi büyük oranda düşürmek isteyen yönetimi, devre arasında Feyenoord'a kiralanan 'la masaya oturulacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda'daki ilk maçına golle başlayan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle şu anda formasından uzak kaldı.

Sakatlığının sürmesi ve form tutamaması halinde Feyenoord'un bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi ve Oğuzhan'ın da Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor.

Bu ihtimalin gerçekleşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup ile indirimli yeni sözleşme imzalaması için görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan Özyakup'un bu talebe nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.

  1. 27.02.2020
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