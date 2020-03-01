Beşiktaş'ta yolcular belli
Beşiktaş’ta yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimler netleşti Ljajic’in talibi olursa gidecek, Roco ve Douglas’a kulüp aranıyor.
Siyah-beyazlılarda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular büyük ölçüde netleşti. Bu isimlerden biri teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentilerini karşılayamayan Adem Ljajic. Tecrübeli hocanın kendisine "Bu takımdaki liderim sensin" demesine rağmen Sırp oyuncunun isteksiz tavırları başarılı teknik adamın canını sıktı. İdmanlarda geride kalan, fizik olarak eksikliğini bir türlü tamamlayamayan Ljajic'in talibi olduğu anda gönderilecek. Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçmesine rağmen kadroya dahi almadığı Douglas'ın menajeri İstanbul'a çağrıldı ve oyuncusuna takım bulması istendi. Öte yandan Beşiktaş yönetimi Enzo Roco'nun menajerine de Güne Amerika'da ligler başlamadan önce oyuncusuna takım bulması durumunda her türlü kolaylığın sağlanacağı konusunda söz verdi.
NAYİR HOCAYA 'UMUT' VERMEDİ
Abdullah Avcı'nın gözdelerinden olan ve Sergen Yalçın gelmeden önce 12 maçta 4 gol atan Umut Nayir gözden düştü. Sergen geldiğinden beri oynanan 5 maçta sadece 17 dakika (Gaziantep 8, Başakşehir 9) forma şansı bulan Umut'un, tecrübeli hocanın "Gol yapacak oyuncu" profiline uymadığı için talip çıkması durumunda kiralanabileceği belirtildi.
- 1.3.2020
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