Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçında kural hatası olmadığı şeklinde verilen karara yaptığı itirazı oy birliğiyle reddetti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.02.2020 Perşembe günü saat 15:00'de TFF Vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Ali Emrağ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Vekilleri Av. Koray Akalp, Av. Süheyla Begüm Acar, Av. Kemal Deniz Çiftçi ve kulüp yöneticisi Kemal Erdoğan'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir."

ÇEBİ'YE 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Kurul ayrıca Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasına çarptırırken, Beşiktaş Kulübü'ne ise toplam 200 bin TL ceza verildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.02.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST 415, 416, DENİZBANK GÜNEY ALT 120, 121, 122, SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, 409, SPOR TOTO KUZEY ALT 108, 109, BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.