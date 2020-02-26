Rakamlı gönderme! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Rakamlı gönderme!

Rakamlı gönderme!

Rakamlı gönderme!

'ın yardımcısı 'ın paylaşımı dikkat çekti.

'ın yardımcısından rakiplere gönderme... 'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan , dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kaytaz, derbi maçların ardından siyah-beyazlı takımın ezeli rakip lerine istatistiklerde fark attığını ortaya koydu. Beşiktaş oldukça etkili bir performans sergilediği maçta ile 2-2 berabere kalırken; da 20 yıl sonra 'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın yardım cısı Murat Kaytaz ise derbi maçlarla ilgili bir paylaşım yaptı ve siyah-beyazlıların rakiplerine göre istatistiklerde ne kadar başarılı olduğunu vurguladı. Kaytaz'ın bu paylaşımı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, takımın iyi oyunundan ötürü gelecek adına umutlandıklarını dile getirdiler.
  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rakamlı gönderme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN