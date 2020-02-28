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28 Şubat 2020, Cuma
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Başkan Çebi’ye 15 gün ceza

Başkan Çebi’ye 15 gün ceza

, -Trabzonspor derbisinin cezalarını açıkladı. Buna göre Beşiktaş Başkanı sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kurul ayrıca taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı kulübe de 100 bin TL para cezası verirken; bazı tribünlere de bloke cezası getirdi.

  1. 28.2.2020
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