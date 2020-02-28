Başkan Çebi’ye 15 gün ceza

Kurul ayrıca Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı kulübe de 100 bin TL para cezası verirken; bazı tribünlere de bloke cezası getirdi.