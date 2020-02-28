Başkan Çebi’ye 15 gün ceza
PFDK, Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin cezalarını açıkladı. Buna göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Kurul ayrıca Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı kulübe de 100 bin TL para cezası verirken; bazı tribünlere de bloke cezası getirdi.
- 28.2.2020
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Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Başkan Çebi’ye 15 gün ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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