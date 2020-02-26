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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Kara şut çalıştı

Kara Kartal şut çalıştı

cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

cuma günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı antrenman, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Çalışmalar bugün de devam edecek.
  1. 26.2.2020
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