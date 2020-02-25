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25 Şubat 2020, Salı
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göze girdi

Boateng göze girdi

maçında 'in, 'la Pereira arasında yaşanan pozisyonun içine dalması siyah-beyazlı taraftarların dikkatini çekti.

maçında 'in, 'la Pereira arasında yaşanan pozisyonun içine dalması siyah-beyazlı taraftarların dikkatini çekti. taraftarları ilk yarıda Boateng gibi takımı ateşleyecek bir oyuncuları olsaydı durumun çok farklı olacağını iddia ettiler.
  1. 25.2.2020
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