Afyon Belediye maçı 15 TL - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Afyon Belediye maçı 15 TL

Afyon Belediye maçı 15 TL

’nin 20. haftasında yarın ’u konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş Sompo Sigorta, 'nin 20. haftasında yarın 'u konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu. www.passo.com.tr, Vodafone Park gişeleri ve maç günü BJK Akatlar Spor Kompleksi gişelerinden alınabilecek biletlerin fiyatlar şöyle: Protokol: 75 TL, bench Arkası: 30 TL, Diğer Bloklar: 15 TL
  1. 26.2.2020
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