Göztepe maçı itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili kural hatası itirazına ilişkin itirazını reddetti. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın itirazının reddedilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.