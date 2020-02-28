Göztepe maçı itirazı reddedildi
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili kural hatası itirazına ilişkin itirazını reddetti. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın itirazının reddedilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili kural hatası itirazına ilişkin itirazını reddetti. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın itirazının reddedilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.
- 28.2.2020
- Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...
- Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! İşte kareler...
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
-
Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
-
Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
-
Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Göztepe maçı itirazı reddedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.