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28 Şubat 2020, Cuma
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maçı itirazı reddedildi

Göztepe maçı itirazı reddedildi

, 'ın maçıyla ilgili kural hatası itirazına ilişkin itirazını reddetti. Açıklamada, " kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın itirazının reddedilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

, 'ın maçıyla ilgili kural hatası itirazına ilişkin itirazını reddetti. Açıklamada, " kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın itirazının reddedilmesine oy birliğiyle karar verildi" denildi.

  1. 28.2.2020
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