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25 Şubat 2020, Salı
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itiraz edecek

Kartal itiraz edecek

yönetimi, Sörtloth'un attığı birinci gol öncesi Atiba'ya net bir faul yaptığını düşünürken, Aydınus'un VAR'a gitmemesiyle ilgili ve 'da girişimde bulunacağı belirtildi.

yönetimi, maçının hakemi 'a tepkili. Sörtloth'un attığı birinci gol öncesi Norveçli oyuncunun, Atiba'ya net bir faul yaptığını dile getirilirken, siyah-beyazlıların, Aydınus'un VAR'a gitmemesiyle ilgili ve 'da girişimde bulunacağı belirtildi.
  1. 25.2.2020
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