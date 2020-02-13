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13 Şubat 2020, Perşembe
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'nin kararı sonrası 'tan flaş hamle!

TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan flaş hamle!

'nun - maçı için tekrarı gerektiren bir unsur olmadığı kararı üzerine Beşiktaş Yönetim Kurulu 'na gitme kararı aldı. İşte detaylar...

, 'nun -Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığı kararını açıklamasının ardından flaş bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar bu kararın doğruluğuna kanaat getirmesi için raporların kendileriyle paylaşılması amacıyla 'na gideceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan yaptığı açıklamada "Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. TFF, kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız. IFAB ve MHK raporlarının da bizimle paylaşılması için başvuruda bulunuyoruz ve bunu öğrenmenin de tüm kamuoyunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı? Sayın Sarvan, soru işaretleri olan kararlarda, faal hakemlerden oluşan 50 kişilik bir heyete sorduklarını ve oyladıklarını söyledi. Kural hatası olan pozisyon, 50 kişilik heyete soruldu mu, görüşleri nedir?" ifadelerini kullandı.

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 17:06
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