TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan flaş hamle!

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığı kararını açıklamasının ardından flaş bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar bu kararın doğruluğuna kanaat getirmesi için raporların kendileriyle paylaşılması amacıyla Tahkim Kurulu'na gideceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan yaptığı açıklamada "Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. TFF, kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız. IFAB ve MHK raporlarının da bizimle paylaşılması için başvuruda bulunuyoruz ve bunu öğrenmenin de tüm kamuoyunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı? Sayın Sarvan, soru işaretleri olan kararlarda, faal hakemlerden oluşan 50 kişilik bir heyete sorduklarını ve oyladıklarını söyledi. Kural hatası olan pozisyon, 50 kişilik heyete soruldu mu, görüşleri nedir?" ifadelerini kullandı.