TFF son kararını verdi! Göztepe - Beşiktaş...

Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.

Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.

IFAB'A GÖRÜŞ SORULDU

Beşiktaş, oyun durmadan topa son dokunan ismin Beşiktaşlı Douglas olduğunu vurgulayarak, IFAB Oyun Kuralları'na göre topun kendilerine verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

NE OLMUŞTU?

Ligde 26 Ocak'ta oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Kara Kartal'dan Tyler Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmıştı. Hakem Hüseyin Göçek de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu ve mücadele 2-1 sona ermişti.

"KURALINA GÖRE DAVRANIN"

TFF'ye maç tekrarı için başvuruda bulunan Beşiktaş Kulübü, bu konunun takipçisi olacağını açıklamıştı. TFF'nin açıklığa kavuşturması beklenen konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sert ifadeler kullanılmıştı.

TFF'NİN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi."