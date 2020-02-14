İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Medipol Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü ise Demba Ba kaydetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
14 Şubat 2020 Cuma 22:03
Güncelleme: 14.02.2020 22:03
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Süper Lig'in 22. haftasında perde Medipol Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Zirveye oynayan iki ekip, kozlarını Fatih Terim Stadyumu'nda paylaştı.
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Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren tek gol ise 50. dakikada Demba Ba'dan geldi.