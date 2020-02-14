İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22. hafta - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galeri İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (22. hafta)

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Medipol Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü ise Demba Ba kaydetti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

14 Şubat 2020 Cuma 22:03 Güncelleme: 14.02.2020 22:03
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22. hafta

Süper Lig'in 22. haftasında perde Medipol Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Zirveye oynayan iki ekip, kozlarını Fatih Terim Stadyumu'nda paylaştı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22. hafta

Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren tek gol ise 50. dakikada Demba Ba'dan geldi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22. hafta

18- Kayserispor 12 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22. hafta

17- Kasımpaşa 16 PUAN

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