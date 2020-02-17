Süper Lig'in 3 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon da yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Birçok ismi kadrosuna katan kulüplerde bir istatistik dikkat çekti... Son 4 sezonda kadrosuna 29 stoper ligin devleri bu isimler için tam 46 milyon Euro gibi ciddi bir rakam ödedi. Buna rağmen savunma problemini çözemeyen bazı ekipler de sorunlar baş göstermeye devam ediyor. İşte detaylar...