Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı

Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı

Süper Lig'in 3 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sezon da yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Birçok ismi kadrosuna katan kulüplerde bir istatistik dikkat çekti... Son 4 sezonda kadrosuna 29 stoper ligin devleri bu isimler için tam 46 milyon Euro gibi ciddi bir rakam ödedi. Buna rağmen savunma problemini çözemeyen bazı ekipler de sorunlar baş göstermeye devam ediyor. İşte detaylar...

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:48 Güncelleme: 17.02.2020 14:59
Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı

Süper Lig'in üç devi, son yıllarda kadroda istikrarı sağlayamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle stoper mevkisine son yıllarda çok fazla transfer yapması dikkat çekti.

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Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı

Söz konusu kulüpler, son 4 sezonda tam 29 stoper oyuncusu transfer ederek bu bölgede büyük değişimlere gitti. Bu transferler için toplamda 46 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı

EN ÇOK BONSERVİS ÜCRETİNİ GALATASARAY ÖDEDİ
Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray da stoper konusunda tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadı.

Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı

Bu sezon Ozornwafor'u renklerine bağlayıp ardından Almeria kulübüne kiralayan ve geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Luyindama'nın bonservisini alan sarı-kırmızılılar, son 4 sezonda 9 stoper transferi gerçekleştirdi. Galatasaray, söz konusu 9 transfer için toplam 27 milyon 800 bin Euro bonservis ücreti ödedi.

Milyonlarca Euro havaya uçtu! İşte 3 büyüklerin transfer çıkmazı

GALATASARAY'IN SON 4 SEZONDA YAPTIĞI STOPER TRANSFERLERİ:

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