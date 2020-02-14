'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galeri 'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

Süper Lig'de bu sezon da en çok tartışılan konulardan biri hakem hataları... Hakem hatalarını engellemek adına uygulamaya geçilen 'VAR' sistemi de tartışmaları dindirmesinin aksine bu kez 'VAR' tartışmaları ortaya çıkmıştı. VAR sistemiyle ilgili yaşanan bu itirazlar yalnızca Süper Lig'e özel bir durum değil. Dünya liglerinde de itirazlara neden olan VAR sistemi için flaş bir öneri geldi. İşte detaylar...

14 Şubat 2020 Cuma 12:01 Güncelleme: 14.02.2020 12:02
'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

Süper Lig'de son günlerde hakem kararları ve VAR en çok tartışılan konular arasında yer alıyor...

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'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kulüpler birliği toplantısının ardından VAR sistemi hakkında konuşan Nihat Özdemir '"Son günlerde hakemlerimiz Türkiye'nin gündemine çok oturdu. Mehmet Sepil'in isteği ve arzusuyla MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Yardımcısı Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, başkanlara uygulamaları anlattılar, başkanları dinlediler. Gördük ki yapılan işlemler, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu uzun süren toplantıda anlattılar. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki ligde 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Son dönemde böyle bir lig yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanmasıyla, bugün bütün bu takımlar artık şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması lazım." açıklamasında bulunsa da tartışmalar dinmedi...

'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

Yaşanan bu tartışma ortamı ve gerilimin tırmanmasının ardından 'Video Yardımcı Hakem' sisteminin de çözüm olmadığı hatalı kararların devam etmesi yalnızca Süper Lig'e özel bir durum değil.

'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

Dünya liglerinde de video yardımcı hakem sistemi ile ilgili şikayetlerin artmasının üzerine harekete geçen İtalya Futbol Federasyonu, VAR sistemine yenilik getirmek için resmi girişimde bulundu.

'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

Federasyon, VAR sisteminde takımlara itiraz hakkı verilmesi önerisini FIFA'ya sundu.

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