'VAR' sisteminde devrim gibi karar! Federasyon açıkladı...

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kulüpler birliği toplantısının ardından VAR sistemi hakkında konuşan Nihat Özdemir '"Son günlerde hakemlerimiz Türkiye'nin gündemine çok oturdu. Mehmet Sepil'in isteği ve arzusuyla MHK Başkanı Zekeriya Alp, Başkan Yardımcısı Oğuz Sarvan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, başkanlara uygulamaları anlattılar, başkanları dinlediler. Gördük ki yapılan işlemler, uygulamaların nasıl olduğunu, hakem hatalarının nasıl olduğunu uzun süren toplantıda anlattılar. 13 haftamız kaldı. Görüyoruz ki ligde 7 hatta 8 takımın şampiyonluğa oynadığı bir sezon geçiriyoruz. Son dönemde böyle bir lig yaşanmadı. VAR sisteminin uygulanmasıyla, bugün bütün bu takımlar artık şampiyonluğa oynar hale geldi. Bundan herkesin mutlu olması lazım." açıklamasında bulunsa da tartışmalar dinmedi...