Divan başkanları Vodafone Park’ta
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Bursaspor'un divan kurulu başkanları yemekte bir araya geldi.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve Bursaspor'un divan kurulu başkanları yemekte bir araya geldi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen yemekte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de yer alarak divan kurulu başkanlarıyla sohbet etti. Yemekte dostluk mesajları verildi.
'EĞİTİM YETERSİZ'
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantılarda Türk futbolunu konuştuklarını vurguladı. Yamantürk, "Statlarda inanılmaz küfürler ediliyor. Nasıl bir eğitimden geçiyoruz ki bu hale geldi. Neresinden keserseniz kesin maalesef toplumun yapısı bu. Bizlerin işi bunları yönetimlerle paylaşmak. Bütün kulüplerin ciddi sıkıntıları var" dedi.
- 5.2.2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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