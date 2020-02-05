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05 Şubat 2020, Çarşamba
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Divan başkanları ’ta

Divan başkanları Vodafone Park’ta

'de şampiyonluğa ulaşan , F.Bahçe, G.Saray, ve 'un başkanları yemekte bir araya geldi.

'de şampiyonluğa ulaşan , F.Bahçe, G.Saray, ve 'un başkanları yemekte bir araya geldi. 'ta gerçekleştirilen yemekte Beşiktaş Başkanı de yer alarak divan kurulu başkanlarıyla sohbet etti. Yemekte dostluk mesajları verildi.

'EĞİTİM YETERSİZ'
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantılarda Türk futbolunu konuştuklarını vurguladı. Yamantürk, "Statlarda inanılmaz küfürler ediliyor. Nasıl bir eğitimden geçiyoruz ki bu hale geldi. Neresinden keserseniz kesin maalesef toplumun yapısı bu. Bizlerin işi bunları yönetimlerle paylaşmak. Bütün kulüplerin ciddi sıkıntıları var" dedi.

  1. 5.2.2020
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