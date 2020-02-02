Oğuzhan Özyakup golle başladı
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, yeni formasıyla ilk golünü attı. Dün akşam Kerim Frei'nin takımı Emmen'i ağırlayan Feyenoord ile ilk maçına çıkan Ozi, henüz 2. dakikada takımını öne geçirdi. Feyenoord maçı 3-0 kazandı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, yeni formasıyla ilk golünü attı. Dün akşam Kerim Frei'nin takımı Emmen'i ağırlayan Feyenoord ile ilk maçına çıkan Ozi, henüz 2. dakikada takımını öne geçirdi. Feyenoord maçı 3-0 kazandı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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