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02 Şubat 2020, Pazar
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golle başladı

Oğuzhan Özyakup golle başladı

ekiplerinden 'a kiralanan , yeni formasıyla ilk golünü attı. Dün akşam 'nin takımı Emmen'i ağırlayan Feyenoord ile ilk maçına çıkan Ozi, henüz 2. dakikada takımını öne geçirdi. Feyenoord maçı 3-0 kazandı.

ekiplerinden 'a kiralanan , yeni formasıyla ilk golünü attı. Dün akşam 'nin takımı Emmen'i ağırlayan Feyenoord ile ilk maçına çıkan Ozi, henüz 2. dakikada takımını öne geçirdi. Feyenoord maçı 3-0 kazandı.

  1. 2.2.2020
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