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23 Ocak 2020, Perşembe
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: Hesabını soracaktır

Levent Erdoğan: Hesabını soracaktır

'ın eski yöneticilerinden , “Abdullah Çebi yönetimi, geçmiş dönemde yapılan yanlışlıklarla ilgili ’a hesap sormalıdır” dedi.

'ın eski asbaşkanı , siyah-beyazlıların son durumuyla ilgili Duhuliye. com'a açıklamalarda bulundu. Bir kulübün iyi gidebilmesi için her şeyden önce, ekonomik durumun düzgün olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Başarısızlıkların en büyük sebebi ekonomik sorun ve maddi imkansızlıklar. Ekonomik sıkıntı olan yerde başarıya ulaşılması zordur. Takımın kötü gidişinin durmasının bu şartlarda olmayacağı ortada" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle devam etti: "Eski Başkan 'a soru sormak Beşiktaş yönetiminin işidir; mali tablo hakkında hesap vermesi lazım. Bu hesabı veremediği takdirde, soru işaretleri devam eder. zor bir zamanda elini taşının altına koydu. Taraftarın Başkan Çebi'ye büyük destek göstermesinin sebebi bu tablonun hesabını sorması içindi, Çebi de bunun hesabını soracaktır. Beşiktaş yönetiminin bu zararın tablosunu derhal taraftara sunması gerekiyor. Bunu yapmadıkları takdirde de hesap anlamındaki yanlışlar devam eder."

  1. 23.1.2020
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