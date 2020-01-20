"Yolumuz uzun"
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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