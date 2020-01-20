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20 Ocak 2020, Pazartesi
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"Yolumuz uzun"

"Yolumuz uzun"

'ta  N'Koudou, " çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ta N'Koudou, " çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

  1. 20.1.2020
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