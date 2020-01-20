Golsüz maç yok
Bol gollü geçen Beşiktaş-Sivas maçı yine büyük keyif yaşattı. Taraflar arasındaki 28 maçta da fileler sarsıldı.
Bol gollü geçen Beşiktaş-Sivas maçı yine büyük keyif yaşattı. Taraflar arasındaki 28 maçta da fileler sarsıldı. Bu maçların 6'sında Beşiktaş, 5'inde Sivasspor suskun kalsa da hiçbir maç 0-0 bitmedi.
BERABERLİK ÇIKMIYOR
Beşiktaş ile Sivasspor son 11 maçta beraberlik yaşamadı. Bu mücadelelerin 6'sını Beşiktaş, 5'ini Sivasspor kazandı. Sezonun ilk yarısındaki maçı 3-0 kazanan Rıza Çalımbay'ın ekibi Yiğidolar, dün de 2-1 kazanarak rakibine 2 maçta puan yüzü göstermedi.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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