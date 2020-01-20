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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Golsüz maç yok

Golsüz maç yok

Bol gollü geçen -Sivas maçı yine büyük keyif yaşattı. Taraflar arasındaki 28 maçta da fileler sarsıldı.

Bol gollü geçen -Sivas maçı yine büyük keyif yaşattı. Taraflar arasındaki 28 maçta da fileler sarsıldı. Bu maçların 6'sında Beşiktaş, 5'inde suskun kalsa da hiçbir maç 0-0 bitmedi.

BERABERLİK ÇIKMIYOR

Beşiktaş ile Sivasspor son 11 maçta beraberlik yaşamadı. Bu mücadelelerin 6'sını Beşiktaş, 5'ini Sivasspor kazandı. Sezonun ilk yarısındaki maçı 3-0 kazanan 'ın ekibi Yiğidolar, dün de 2-1 kazanarak rakibine 2 maçta puan yüzü göstermedi.

  1. 20.1.2020
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