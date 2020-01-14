Guilherme'den Beşiktaş için büyük fedakarlık! Cebinden ödeyecek

Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kısıtlı mali bütçesine karşın mutlaka takıma takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, kısa süre önce Yeni Malatyaspor'da oynadığı futbolla kendini izleyenlere hayran bıraktıran Guilherme'ye resmi imzayı attırmaya çok yaklaştı.

Abdullah Avcı'nın mutlaka kadrosuna görmek istediği oyunculardan biri olan Guilherme'nin de siyah beyazlı formayı giymek istediği belirtilirken, resmi imza öncesinde büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Buna göre transfer için sadece 2 milyon TL harcama limiti bulunan Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak forma giydiği Yeni Malatyaspor'a 150 bin Euro ödeme yapması gerekiyordu.

110 BİN EURO'YU FEDA ETTİ!

Ancak Guilherme, Malatyaspor'daki 110 bin Euro'luk alacağını bırakarak rakamın 40 bin Euro'ya düşmesini sağladı. Kalan parayı da kendi cebinden karşılayacağını bildirerek Beşiktaş'ı büyük bir dertten kurtardı.

Bu sezon Yeni Malatya formasıyla 23 maça çıkan Guilherme bu maçların 14'üne sağ kanatta, 9'una on numara pozisyonunda başladı. Brezilyalı sağ kanattayken 5 gol, 5 asist; on numarayken ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.