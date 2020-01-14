Guilherme'den Beşiktaş için büyük fedakarlık! Cebinden ödeyecek
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Erdal Torunoğulları ve teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ediyor... Siyah beyazlılar, transfer sürecinde önceliği maliyeti düşük ve kısa süre içerisinde takıma adapte olabilecek isimlere veriyor. Bu bağlamda rotayı ligi bilen ve yetenekleriyle kendini izleyenlere hayran bırakan Guilherme'ye çeviren Beşiktaş, oyuncuya resmi imzayı attırma aşamasına geldi. Öte yandan BTC Türk Yeni Malatayasporlu Guilherme'nin Beşiktaş için yaptığı büyük fedakarlık da ortaya çıktı!
Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kısıtlı mali bütçesine karşın mutlaka takıma takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, kısa süre önce Yeni Malatyaspor'da oynadığı futbolla kendini izleyenlere hayran bıraktıran Guilherme'ye resmi imzayı attırmaya çok yaklaştı.
Abdullah Avcı'nın mutlaka kadrosuna görmek istediği oyunculardan biri olan Guilherme'nin de siyah beyazlı formayı giymek istediği belirtilirken, resmi imza öncesinde büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.
Buna göre transfer için sadece 2 milyon TL harcama limiti bulunan Beşiktaş yönetiminin, Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak forma giydiği Yeni Malatyaspor'a 150 bin Euro ödeme yapması gerekiyordu.
110 BİN EURO'YU FEDA ETTİ!
Ancak Guilherme, Malatyaspor'daki 110 bin Euro'luk alacağını bırakarak rakamın 40 bin Euro'ya düşmesini sağladı. Kalan parayı da kendi cebinden karşılayacağını bildirerek Beşiktaş'ı büyük bir dertten kurtardı.
Bu sezon Yeni Malatya formasıyla 23 maça çıkan Guilherme bu maçların 14'üne sağ kanatta, 9'una on numara pozisyonunda başladı. Brezilyalı sağ kanattayken 5 gol, 5 asist; on numarayken ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 11:47
- Kayserispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Kayserispor Fenerbahçe maçı muhtemel 11
- Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
- Adana Demirspor'a Süper Lig ekibinden golcü!
- Yeni transferden Beşiktaş için büyük fedakarlık! Cebinden ödeyecek
- Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
-
Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
-
Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
-
Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
Guilherme'den Beşiktaş için büyük fedakarlık! Cebinden ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.