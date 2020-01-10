Fikret Orman ibra edilmedi
Beşiktaş’ın dün yapılan genel kurulunda eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi, o dönemin yöneticileri ise ibra oldu...
Beşiktaş'ta Fikret Orman şoku yaşanıyor... Dün yapılan genel kurulda, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi. Söz konusu dönem içerisinde yönetici olan üyeler ise ibra edildi. Kulüp derneğinin de dönem zararı olan 305.711.408 TL'nin karşılanması için Orman'a karşı dava açma yoluna gideceği kaydedildi. İbra edilmeyen sürede tespit edilecek herhangi bir usulsüzlük için bugünden itibaren 90 gün içinde dava açılabilir. Eğer bu süre içinde dava açılmaz ise ibra edilmeyen dönem ibra edilmiş olarak kabul edilecek.
- 10.1.2020
- Avcı'nın önünde 4 isim! Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
- Fatih Terim aradığı stoperi buldu! İşte Galatasaray'ın 4. transferi
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
- Fenerbahçe'de Simon Falette ilk idmanına çıktı! İşte antrenmandan kareler
- Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Kanarya sol bekine kavuşuyor
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fikret Orman ibra edilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.