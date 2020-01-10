Fikret Orman ibra edilmedi

Beşiktaş'ta Fikret Orman şoku yaşanıyor... Dün yapılan genel kurulda, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı eski başkan Fikret Orman oy çokluğu ile ibra edilmedi. Söz konusu dönem içerisinde yönetici olan üyeler ise ibra edildi. Kulüp derneğinin de dönem zararı olan 305.711.408 TL'nin karşılanması için Orman'a karşı dava açma yoluna gideceği kaydedildi. İbra edilmeyen sürede tespit edilecek herhangi bir usulsüzlük için bugünden itibaren 90 gün içinde dava açılabilir. Eğer bu süre içinde dava açılmaz ise ibra edilmeyen dönem ibra edilmiş olarak kabul edilecek.