Beşiktaş Mezokovesd maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç canlı yayınlanacak mı?

Süper Lig'in ikinci yarısı için devre arası hazırlıklarını Antalya'da girdiği kampta sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda bir hazırlık maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ-MEZOKOVESD MAÇI SAAT KAÇTA? MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

Beşiktaş'ın Macar ekibi Mezokovesd ile Antalya kampında karşı karşıya geleceği maç saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor ancak maçla ilgili detayları fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

DORUKHAN VE DOUGLAS İDMANDA YER ALMADI

Beşiktaş'ta dün teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü ve taktik çalışması şeklinde geçti. Takım toplantısı, ısınma koşuları, top kapma ve pas çalışmasından sonra taktik idmana geçildi. Antrenman bitiminde Güven Yalçın, Umut Nayir ve Tyler Boyd ekstra hücum çalışması yaptı. Diğer taraftan, siyah-beyazlılarda rehabilitasyon ve bireysel programlarına devam eden Dorukhan ve Douglas idmanda yer almazken, Douglas koşu çalışmalarından sonra kum alanda kuvvet çalışması yaptı.

Bu arada, Beşiktaş'ta sağlık kurulunun başına yeni bir atama yapıldı. Yeni danışman Doktor Tekin Kerem Ülkü idmana katılarak Abdullah Avcı tarafından oyuncularına tanıtıldı.