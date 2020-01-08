Beşiktaş Mezokovesd maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç canlı yayınlanacak mı?
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarının bitmesiyle devre arası hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'da kampa girdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde ligin ikinci yarısı için sıkı hazırlanıyor. Kara Kartal kamptaki ilk sınavını bugün Macaristan temsilcisi Mezokovesd Zsory FC'ye karşı verecek. Peki, Beşiktaş-Mezokovesd Zsory hazırlık maçı saat kaçta? Maçın canlı yayını var mı? İşte detaylar...
Süper Lig'in ikinci yarısı için devre arası hazırlıklarını Antalya'da girdiği kampta sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda bir hazırlık maçına çıkacak.
BEŞİKTAŞ-MEZOKOVESD MAÇI SAAT KAÇTA? MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?
Beşiktaş'ın Macar ekibi Mezokovesd ile Antalya kampında karşı karşıya geleceği maç saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor ancak maçla ilgili detayları fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...
DORUKHAN VE DOUGLAS İDMANDA YER ALMADI
Beşiktaş'ta dün teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü ve taktik çalışması şeklinde geçti. Takım toplantısı, ısınma koşuları, top kapma ve pas çalışmasından sonra taktik idmana geçildi. Antrenman bitiminde Güven Yalçın, Umut Nayir ve Tyler Boyd ekstra hücum çalışması yaptı. Diğer taraftan, siyah-beyazlılarda rehabilitasyon ve bireysel programlarına devam eden Dorukhan ve Douglas idmanda yer almazken, Douglas koşu çalışmalarından sonra kum alanda kuvvet çalışması yaptı.
Bu arada, Beşiktaş'ta sağlık kurulunun başına yeni bir atama yapıldı. Yeni danışman Doktor Tekin Kerem Ülkü idmana katılarak Abdullah Avcı tarafından oyuncularına tanıtıldı.
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
Beşiktaş Mezokovesd maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç canlı yayınlanacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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