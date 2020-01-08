Beşiktaş Mezokovesd maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç canlı yayınlanacak mı? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Mezokovesd maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç canlı yayınlanacak mı?

Beşiktaş Mezokovesd maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç canlı yayınlanacak mı?

, 'in ilk yarının bitmesiyle devre arası hazırlıklarını sürdürmek için 'da kampa girdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör önderliğinde ligin ikinci yarısı için sıkı hazırlanıyor. kamptaki ilk sınavını bugün temsilcisi Mezokovesd Zsory FC'ye karşı verecek. Peki, Beşiktaş-Mezokovesd Zsory hazırlık maçı saat kaçta? Maçın canlı yayını var mı? İşte detaylar...

'in ikinci yarısı için devre arası hazırlıklarını 'da girdiği kampta sürdüren , bu kapsamda bir hazırlık maçına çıkacak.

BEŞİKTAŞ-MEZOKOVESD MAÇI SAAT KAÇTA? MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

Beşiktaş'ın Macar ekibi Mezokovesd ile Antalya kampında karşı karşıya geleceği maç saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor ancak maçla ilgili detayları fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor

DORUKHAN VE DOUGLAS İDMANDA YER ALMADI

Beşiktaş'ta dün teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü ve taktik çalışması şeklinde geçti. Takım toplantısı, ısınma koşuları, top kapma ve pas çalışmasından sonra taktik idmana geçildi. Antrenman bitiminde Güven Yalçın, Umut Nayir ve Tyler Boyd ekstra hücum çalışması yaptı. Diğer taraftan, siyah-beyazlılarda rehabilitasyon ve bireysel programlarına devam eden Dorukhan ve Douglas idmanda yer almazken, Douglas koşu çalışmalarından sonra kum alanda kuvvet çalışması yaptı.

Bu arada, Beşiktaş'ta sağlık kurulunun başına yeni bir atama yapıldı. Yeni danışman Doktor Tekin Kerem Ülkü idmana katılarak Abdullah Avcı tarafından oyuncularına tanıtıldı.

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  1. 08.01.2020
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