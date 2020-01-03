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03 Ocak 2020, Cuma
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Gelen teklifler mutlu etmiyor

Gelen teklifler mutlu etmiyor

Oyuncu satıp bütçesi ayırmak isteyen Beşiktaş'a sadece Ljajic, Güven ve Boyd konusunda teklifler geliyor.

Oyuncu satıp bütçesi ayırmak isteyen Beşiktaş'a sadece Ljajic, Güven ve Boyd konusunda teklifler geliyor. Ancak 3 oyuncu için önerilen rakamların yönetimi mutlu etmediği bildirildi. Güven Genoa, Ljajic ise Fiorentina'nın listesinde. Boyd için de ABD'den teklif var. Ama rakamlar düşük.

  1. 3.1.2020
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