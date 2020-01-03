Gelen teklifler mutlu etmiyor

Oyuncu satıp transfer bütçesi ayırmak isteyen Beşiktaş'a sadece Ljajic, Güven ve Boyd konusunda teklifler geliyor. Ancak 3 oyuncu için önerilen rakamların yönetimi mutlu etmediği bildirildi. Güven Genoa, Ljajic ise Fiorentina'nın listesinde. Boyd için de ABD'den teklif var. Ama rakamlar düşük.