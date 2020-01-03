Gelen teklifler mutlu etmiyor
Oyuncu satıp transfer bütçesi ayırmak isteyen Beşiktaş'a sadece Ljajic, Güven ve Boyd konusunda teklifler geliyor.
Oyuncu satıp transfer bütçesi ayırmak isteyen Beşiktaş'a sadece Ljajic, Güven ve Boyd konusunda teklifler geliyor. Ancak 3 oyuncu için önerilen rakamların yönetimi mutlu etmediği bildirildi. Güven Genoa, Ljajic ise Fiorentina'nın listesinde. Boyd için de ABD'den teklif var. Ama rakamlar düşük.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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