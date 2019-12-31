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31 Aralık 2019, Salı
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İş bitirici santrfor !

İş bitirici santrfor Pedro!

İtalyan medyasının ile anlaştığını iddia ettiği Fiorentina’nın golcüsü için Brezilya’da “İki ayağını da kullanan, bitirici forvet” yorumu yapıldı.

Ocak ayında kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen 'ın listesinin ilk sırasında Fiorentina'nın yıldızı bulunuyor. İtalyan basını, 22 yaşındaki oyuncu için Kartal'ın İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardığını iddia ederken, genç futbolcuyla ilgili Brezilya'nın Fluminense takımını takip eden Lance muhabiri Gabriel Rodrigues da çarpıcı yorumlarda bulundu. Rodrigues, "1,85'lik boyuna aldanmadan, sizi ceza sahası içinde tutacak ve takımını öne taşıyacak bir forvet. Ceza sahası içinde olduğu kadar dışında da becerikli. Pivot ve iş bitiricilikte iyi. Attığı zor goller yüzünden kendisine 'gıdık' anlamına gelen 'Queixada' deniyor. Dripling yeteneklerinin yanı sıra iki ayağını da kullanabiliyor. Ceza sahası dışından da şut çekebiliyor. Fluminense'de önemli maçlar oynadı" dedi

  1. 31.12.2019
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