Emre Bol: Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artık Futbol programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Şampiyonluk adayları içinde kadro kalitesi en düşük takım Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
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