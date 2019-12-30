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Ljajic Beşiktaş'tan ayrılıyor

Adem Ljajic Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Sırp yıldızın Serie A ekiplerinden Verona ve Udinese ile görüştüğü öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Boşnak asıllı Sırp futbolcu, siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş taraftarının da eleştirilerine maruz kalan Ljajic'in Serie A ekipleri Hellos Verona ve Udinese ile görüştüğü belirtildi.

Sırp futbolcunun yakın çevresine "sürekli tepki alıyorum. ama ben aynı özverili oyunumu oynuyorum. bunları hak etmiyorum" dediği gelen bilgiler arasında...

Ljajic için İtalyan ekiplerinin 5 milyon euro gibi bir bonservisle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtilirken, siyah-beyazlı yönetimin ise nasıl bir cevap vereceği merak konusu...

Süper lig'in ilk yarısında Beşiktaş formasıyla 13'ü ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyen Ljajic, 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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30 Aralık 2019 , Pazartesi
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