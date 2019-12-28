Muhteşem N'Koudou

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçıyla bir süredir faydalanamadığı Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'ya kavuşurken, Fransız futbolcunun dönüşü muhteşem oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor ile oynanan ilk maçta sakatlandıktan sonra ligde oynanan 3 maçta takımını yalnız bırak 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Gençlerbirliği karşısında müthiş bin gol attı. 60. dakikada Atiba'nın uzun pasına hareketlenen N'Koudou, kalecinin öne çıktığını görünce ceza sahası dışından enfes bir aşırtma şutla topu ağlara yolladı. Bu gol ayrıca Kara Kartal'ı öne geçirdi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11, toplamda 15. maçına çıkan Fransız oyuncu, 2. kez gol sevinci yaşadı. N'Koudou maçı sonrası "Güzel bir gol attığım için ekstra mutluluk duyuyorum" diye konuştu.