Muhteşem N'Koudou
3 maç sonra formasına kavuşan 24 yaşındaki Fransız oyuncu Atiba’nın nefis pasını harika bir aşırtma vuruşla gole çevirdi.
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçıyla bir süredir faydalanamadığı Fransız futbolcu Kevin N'Koudou'ya kavuşurken, Fransız futbolcunun dönüşü muhteşem oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor ile oynanan ilk maçta sakatlandıktan sonra ligde oynanan 3 maçta takımını yalnız bırak 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Gençlerbirliği karşısında müthiş bin gol attı. 60. dakikada Atiba'nın uzun pasına hareketlenen N'Koudou, kalecinin öne çıktığını görünce ceza sahası dışından enfes bir aşırtma şutla topu ağlara yolladı. Bu gol ayrıca Kara Kartal'ı öne geçirdi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11, toplamda 15. maçına çıkan Fransız oyuncu, 2. kez gol sevinci yaşadı. N'Koudou maçı sonrası "Güzel bir gol attığım için ekstra mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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