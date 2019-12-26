Kombineye ‘özel’ devir

Beşiktaş yönetimi, Vodafone Park'tan kombinesi olan taraftarların altı maçla sınırlı olan kombine devir hakkını, yarın akşam G.Birliği ile oynayacağı maça özel olarak serbest bıraktı. Yönetim tribünlerin tamamen dolu olması çağrısı yaptı.