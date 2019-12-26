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26 Aralık 2019, Perşembe
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Kombineye ‘özel’ devir

Kombineye ‘özel’ devir

yönetimi, Vodafone 'tan kombinesi olan taraftarların altı maçla sınırlı olan kombine devir hakkını, yarın akşam G.Birliği ile oynayacağı maça özel olarak serbest bıraktı. Yönetim tribünlerin tamamen dolu olması çağrısı yaptı.

yönetimi, Vodafone 'tan kombinesi olan taraftarların altı maçla sınırlı olan kombine devir hakkını, yarın akşam G.Birliği ile oynayacağı maça özel olarak serbest bıraktı. Yönetim tribünlerin tamamen dolu olması çağrısı yaptı.

  1. 26.12.2019
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