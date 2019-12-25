Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!

Beşiktaş Kulübü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu. Başvuruda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının 26 Aralık Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulunarak şu ifadeler kullanıldı: "F.Bahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır. Maçın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."