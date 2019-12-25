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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'tan 'ye flaş başvuru!

Beşiktaş'tan TFF'ye flaş başvuru!

Kulübü, VAR kayıtlarının açıklanması için 'ye başvurdu. Başvuruda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulunarak şu ifadeler kullanıldı: "F.Bahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır. Maçın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

Kulübü, VAR kayıtlarının açıklanması için 'ye başvurdu. Başvuruda, VAR kayıtlarının yanı sıra hakem, gözlemci ve temsilci raporlarının Perşembe gününe kadar açıklanması yönünde talepte bulunarak şu ifadeler kullanıldı: "F.Bahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili rapor ve kayıtların paylaşılması, karanlık noktaları aydınlatacak ve kusurlu olanlarla olmayanların ayırt edilmesini sağlayacaktır. Maçın hakem, gözlemci ve temsilci raporlarıyla tüm VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü 17.00'ye kadar kamuoyu ile eksiksiz olarak paylaşılmasını arz ve talep ederiz."

  1. 25.12.2019
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