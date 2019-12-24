Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin uzağında kalan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın uzun süredir listesinin bir numarasında olan yıldız futbolcu için, Beşiktaş devreye girdi. Yıldız ismin kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine tarihi bir çalım atmak üzere... Söz konusu kulübün başkanından da resmi açıklama geldi...
24 Aralık 2019 Salı 15:23
Güncelleme: 24.12.2019 15:35
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Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray ve Beşiktaş, gözünü ligin ikinci yarısına çevirdi.
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Galatasaray ligin 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye kaybederken, Beşiktaş ise Fenerbahçe deplasmanından mağlubiyetle döndü.
Lider Sivasspor'un 10 puan arkasına düşen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başlarken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinin başında bulunan yıldız futbolcuya Beşiktaş da talip oldu.
İşte gündeme bomba gibi düşen transfer gelişmesinin detayları;