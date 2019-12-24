Galatasaray'a şok! Yıldız isim için Beşiktaş devrede...

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da beklentilerin uzağında kalan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın uzun süredir listesinin bir numarasında olan yıldız futbolcu için, Beşiktaş devreye girdi. Yıldız ismin kulübü ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibine tarihi bir çalım atmak üzere... Söz konusu kulübün başkanından da resmi açıklama geldi...

24 Aralık 2019 Salı 15:23 Güncelleme: 24.12.2019 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





