Mensah için Beşiktaş devrede!
Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. Son dakika gelişmesine göre Aslan'ın uzun süredir listesinin bir numarasında olan yıldız futbolcu için, Beşiktaş devreye girdi!
Kayserispor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mensah için, Galatasaray ismi sıkça anılıyordu. Ancak yaşanan son dakika gelişmesine göre bu transferde Beşiktaş da devreye girdi. Siyah-beyazlılar Ganalı futbolcu için Kayserispor ile görüşmelere başladı...
13 MAÇTA 4 ASİST!
Başarılı orta saha bu sezon Süper Lig'de Kayserispor formasıyla 13 maçta 4 asist yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Hıncal Uluç'tan flaş yorum: Ali Koç arkasına Federasyonu almış!
- Beşiktaş'ta o isim için 4 yıldız gözden çıkarıldı! İşte yapılacak takas teklifi
- Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Kaptanlığı istemedi
- Beşiktaş'ı sordu! Siyah-beyazlılara transfer müjdesi
- 4 büyüklerin eski futbolcuları şimdilerde nerede?
- Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yerine Brezilyalı yıldız geliyor! Operasyonda son dakika gelişmesi...
- Beşiktaş'ın genç yıldızı Utku Yuvakuran sosyal medyayı salladı
- Sergen Yalçın Vodafone Park'ta bunu yaptı! Beşiktaş maçının sonuna doğru...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.