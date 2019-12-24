Mensah için Beşiktaş devrede!

Kayserispor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mensah için, Galatasaray ismi sıkça anılıyordu. Ancak yaşanan son dakika gelişmesine göre bu transferde Beşiktaş da devreye girdi. Siyah-beyazlılar Ganalı futbolcu için Kayserispor ile görüşmelere başladı...

13 MAÇTA 4 ASİST!

Başarılı orta saha bu sezon Süper Lig'de Kayserispor formasıyla 13 maçta 4 asist yaptı.