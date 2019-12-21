Çebi'den bakana ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'daki makamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Sayman, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ile Efe Bezci de yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.