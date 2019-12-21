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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Çebi'den bakana ziyaret

Çebi'den bakana ziyaret

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'daki makamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Sayman, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, ile de yer aldı.

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'daki makamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Sayman, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, ile de yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

  1. 21.12.2019
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