Çebi'den bakana ziyaret
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'daki makamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Sayman, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ile Efe Bezci de yer aldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'daki makamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Fatih Hakan Avşar, Sayman, Berkan Gocay, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy ile Efe Bezci de yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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