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19 Aralık 2019, Perşembe
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son 16’da

Kartal son 16’da

5. tur rövanş maçında ’a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, ilk maçta aldıkları 3-0’lık galibiyetin avantajıyla turu geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında , ilk maçta 3-0 yendiği 3. Lig ekibi 'a bu kez deplasmanda 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükselmeyi başardı. Erzincanspor'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 45. dakikasında Çakır ve 89. dakikada 'den geldi. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Devrenin bitmesine saniyeler kala ev sahibi Erzincanspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Ali'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Yunus Emre Çakır topu ağlara gönderdi ve devre 1-0 sona erdi.

İKİ TOP DİREKTEN DÖNDÜ

İkinci yarıda da karşılıklı ataklar vardı. 53'üncü dakikada Erzincanspor'da, önceden çalışılmış bir frikik organizasyonunda Abdurrahman'ın uzaktan sert şutu üst direkten geri geldi. 64'üncü dakikada Lens'in ortasında Umut Nayir'in yakın mesafeden kafa vuruşu üst direkte patladı. 89'da sağdan ceza sahasına giren Osman Şahin topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu galibiyet Erzincanspor'a yetmedi ve Beşiktaş ilk maçtaki skorun avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

11' Erzincanspor maça hızlı başladı. Hüseyin Çıray meşin yuvarlakla buluştu. Ser t şutunda Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran iyi yer tuttu. Topu kontrol etti.

20' Beşiktaş'ta Tyler Boyd atağı olgunlaştırdı. Pasında Muhayer pozisyon yakaladı. Müsait durumdaki şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

28' Defansın hatasında topu kapan Erdem 25 metreden şansını denedi. 19 yaşındaki oyuncunun şutu Erzincan kalecisi Süleyman'da kaldı.

40' Halil'in sert şutunu Utku yumrukladı. Meşin yuvarlak Halil'in önüne düştü. Bir kez daha şansını denedi. Ancak ikinci vuruşunda top auta gitti.

45' Erzincan golü buldu. Ali'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Yunus Emre Çakır, kaleci Utku'nun uzanamayacağı yere kafayı vurdu. Erzincan, Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

46' Kara , Muhayer ile eşitlik sayısına yaklaştı. Sol kanattan Erzincanspor ceza sahasına giren Muhayer'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64' Akın akın gelen Beşiktaş bir beraberlik fırsatını daha harcadı. İkinci devrede oyuna giren Jeremain Lens or taladı. Umut Nayir'in şutu direkten döndü.

71' Oğuzhan Özyakup'un pasıyla Tyler Boyd hareketlendi. Ceza sahasanın solunda topla buluşan Boyd vurdu. Savunma son anda kornere çeldi.

89' Kaleci Süleyman'ın vurduğu topu Ali kafasıyla Osman'ın önüne indirdi. Osman bir süre sürdüğü topu kaleci Utku'nun yanından ağlarla buluşturdu: 2-0.

  1. 19.12.2019
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