İşte Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer hedefi!

Sezonun geride kalan bölümünde Malatyaspor formasıyla ligde ve kupada 6 gol-6 asistlik performans sergileyen Brezilyalı oyuncu için temaslar sıklaştı. Abdullah Avcı, hem merkez orta saha hem de kanatlarda görev alabilen Brezilyalı oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

GUILHERME DE İSTİYOR!

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık forma giyen ancak sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlılara sıcak bakıyor.

Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'de görev aldığı dönemde de takımında görmek istediği Guilherme için tüm şartlar zorlanacak.