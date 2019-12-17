İşte Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer hedefi!
Süper Lig'de ilk yarının son haftalarına girilirken Beşiktaş transferde somut adımlar atmak için gün sayıyor. Siyah - beyazlıların hedefindeki ilk isim BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme...
Sezonun geride kalan bölümünde Malatyaspor formasıyla ligde ve kupada 6 gol-6 asistlik performans sergileyen Brezilyalı oyuncu için temaslar sıklaştı. Abdullah Avcı, hem merkez orta saha hem de kanatlarda görev alabilen Brezilyalı oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.
GUILHERME DE İSTİYOR!
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kiralık forma giyen ancak sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlılara sıcak bakıyor.
Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'de görev aldığı dönemde de takımında görmek istediği Guilherme için tüm şartlar zorlanacak.
- 17.12.2019
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
İşte Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer hedefi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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