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17 Aralık 2019, Salı
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İşte 'ta 'nın hedefi!

İşte Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer hedefi!

'de ilk yarının son haftalarına girilirken transferde somut adımlar atmak için gün sayıyor. Siyah - beyazlıların hedefindeki ilk isim 'un Brezilyalı yıldızı Guilherme...

Sezonun geride kalan bölümünde Malatyaspor formasıyla ligde ve kupada 6 gol-6 asistlik performans sergileyen Brezilyalı oyuncu için temaslar sıklaştı. , hem merkez orta saha hem de kanatlarda görev alabilen Brezilyalı oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

GUILHERME DE İSTİYOR!

'da kiralık forma giyen ancak sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlılara sıcak bakıyor.

Abdullah Avcı'nın 'de görev aldığı dönemde de takımında görmek istediği Guilherme için tüm şartlar zorlanacak.

  1. 17.12.2019
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