Jahovic'ten 'Kartal' hareketi ve Sergen Yalçın açıklaması!

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş'ın 6 maçlık galibiyet ve 8 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yeni Malatyaspor ise 5 maçlık aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmada skoru belirleyen golü atan Adis Jahovic, maçın ardından fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün sorularını yanıtladı. İşte Jahovic'in golden sonra yaptığı kartal hareketi ve maçın ardından soyunma odasında yaşananlarla ilgili açıklamaları;

Adis, öncelikle bugün kazandınız karşılaşma ile ilgili neler söylemek istersin?

Çok mutluyum. Herkes çok mutlu, arkadaşlarımı galibiyetten ötürü kutluyorum. Taraftarlarımız ve camiamızla beraber hepimiz çok mutluyuz. Bugün 3 puanı çok iyi bir şekilde kazandık Beşiktaş deplasmanında. Hocamız (Sergen Yalçın) iyi taktik verdi, hepimiz çok disiplinli bir şekilde 90 dakika boyunca oyunda kaldık. Bifouma sonradan girdi, çok hızlı futbolcu çok iyi futbolcu gol attı penaltı yaptırdı. Bugün 3 puanı aldık. Bizim için çok iyiydi.

Aynı zamanda Beşiktaş'ın galibiyet serisini sonlandırdınız, maçtan sonra ne konuşuldu soyunma odasında?

Herkes çok mutluydu, pek fazla konuşamadık. Sadece Sergen Hoca geldi tebrik etti hepimizi. Herkeste 90 dakika boyunca müthiş konsantrasyon vardı. Dediğim gibi herkes çok mutluydu ve sadece fotoğraf çekilip sevdiklerimizle paylaştık.

Bugün golünü de attın, gol krallığında zirveye çıktın. Sezon sonu için bu konuda hedefin nedir?

Yani inşallah gol kralı olabilirim. Çok çalışıyorum, isterim ki her maç gol atayım. Ama önemli olan Malatyaspor'un kazanması benim için.

Attığın golden sonra sevincinde kartal işareti yaptın ve taraftarların bir tepkisi de oldu. Bu konuda neler söylemek istersin?

Ben daha önce Konyaspor'da da oynadım. Konyaspor'un logosu da kartal. Bizim şu anki simgemiz de kaplan. Herkesin ayrı ayrı simgesi var ve ben de gol sevincimi böyle gösterdim. Ben bir provakasyon yaratmak istemiyorum. Dediğimi gibi bu benim sadece sevincim.