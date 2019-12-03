Gomez'in suçu ne?

Siyah-beyazlıların eski yıldızı Mario Gomez, Almanya'da en çok konuşulan isimlerdendi. Takımı Stuttgart'ın Sandhausen'e 2-1 yenildiği karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, hepsinde VAR'a takıldı. 3 golü de iptal edilen Alman futbolcu, "Hakem bana 3 pozisyon için de ayrı ayrı '3 santim ofsayttasın' dedi. 3 santimlik bir ofsayt tespit edilebilir mi? Sistem şu anda gerçekten rezil durumda" dedi.