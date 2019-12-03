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03 Aralık 2019, Salı
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Gomez'in suçu ne?

Gomez'in suçu ne?

Siyah-beyazlıların eski yıldızı , 'da en çok konuşulan isimlerdendi. 'ın Sandhausen'e 2-1 yenildiği karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, hepsinde VAR'a takıldı.

Siyah-beyazlıların eski yıldızı , 'da en çok konuşulan isimlerdendi. 'ın Sandhausen'e 2-1 yenildiği karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, hepsinde VAR'a takıldı. 3 golü de iptal edilen Alman futbolcu, "Hakem bana 3 pozisyon için de ayrı ayrı '3 santim ofsayttasın' dedi. 3 santimlik bir ofsayt tespit edilebilir mi? Sistem şu anda gerçekten rezil durumda" dedi.

  1. 3.12.2019
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