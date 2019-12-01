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01 Aralık 2019, Pazar
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ile 47. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

ile İstikbal Mobilya , 'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında 'da yapılan karşılaşmayı 2-0 kazandı. İkinci devre 'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, ile İstanbul'da yaptığı 23 lig maçından 18'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 49, Kayserispor ise 16 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

  1. 01.12.2019
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