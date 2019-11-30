Sırp Zlatan Beşiktaş yolunda!

Son maçında Konyaspor deplasmanında 3 puanı 1-0 ile alan Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başladı. İkinci yarıda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Kartal'a sürpriz bir isim önerildi. Ligin ikinci yarısında Burak Yılmaz'a alternatif olarak yıldız bir ismi kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme Sırp Zlatan lakaplı yıldız futbolcu geldi. İşte son gelişmeler...

30 Kasım 2019 Cumartesi 18:55 Güncelleme: 30.11.2019 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





