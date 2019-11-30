Sırp Zlatan Beşiktaş yolunda!

Son maçında Konyaspor deplasmanında 3 puanı 1-0 ile alan Beşiktaş, ara transfer dönemi çalışmalarına da şimdiden başladı. İkinci yarıda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Kartal'a sürpriz bir isim önerildi. Ligin ikinci yarısında Burak Yılmaz'a alternatif olarak yıldız bir ismi kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme Sırp Zlatan lakaplı yıldız futbolcu geldi. İşte son gelişmeler...
30 Kasım 2019 Cumartesi 18:55
Güncelleme: 30.11.2019 18:55
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Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrılan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Son 6 haftada sadece 1 gol yiyen siyah-beyazlılar, gol yollarında Burak Yılmaz'a alternatif arıyor.
Aboubakar'ı da gündemine alan Kara Kartal'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
Menajerler tarafından önerilen yıldız futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı onay verirse siyah-beyazlılar transferi bitirecek. İşte detaylar...