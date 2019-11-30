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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Rahmi Koç’tan Çebi’ye Ziyaret

Rahmi Koç’tan Çebi’ye Ziyaret

Başkanı Çebi, 'taki makamında üyesi ve Şeref Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı. ile Rahmi Koç, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.

Başkanı Çebi, 'taki makamında üyesi ve Şeref Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı. ile Rahmi Koç, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, ziyaretin sonunda camianın duayen isimlerinden Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

DİVAN KURULU BUGÜN
Beşiktaş'ta Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün yapılacak. Çebi'nin ilk kez kulüp başkanı olarak katılacağı toplantı, Vodafone Park'taki toplantı alanında saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda yönetim kurulunun çalışmaları üyelere aktarılacak.

  1. 30.11.2019
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