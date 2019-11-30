Rahmi Koç’tan Çebi’ye Ziyaret
Beşiktaş Başkanı Çebi, Vodafone Park'taki makamında Divan Kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı. Ahmet Nur Çebi ile Rahmi Koç, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu.
Beşiktaş Başkanı Çebi, Vodafone Park'taki makamında Divan Kurulu üyesi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'u ağırladı. Ahmet Nur Çebi ile Rahmi Koç, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi, ziyaretin sonunda camianın duayen isimlerinden Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.
DİVAN KURULU BUGÜN
Beşiktaş'ta Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün yapılacak. Çebi'nin ilk kez kulüp başkanı olarak katılacağı toplantı, Vodafone Park'taki toplantı alanında saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda yönetim kurulunun çalışmaları üyelere aktarılacak.
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