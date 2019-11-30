Liverpool açık ara liderliğini sürdürdü

Ligin 14. haftasında namağlup lider Liverpool, Brighton & Hove Albion'u Anfield Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmayı iyi başlayan ev sahibi ekip, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in 18. ve 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Liverpool'da topa ceza sahası dışında elle müdahale eden kaleci Alisson, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ataklarını sıklaştıran Brighton & Hove Albion, 79. dakikada Lewis Dunk'un golüyle umutlansa da Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 40'a çıkararak açık ara liderliğini sürdürürken, Brighton & Hove Albion ise 15 puanda kaldı.

TOTTENHAM ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ

Teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından yükselişe geçen Tottenham, konuk ettiği Bournemouth'u Dele Alli (2) ve Moussa Sissoko'nun golleriyle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini, Harry Wilson kaydetti.

Bu galibiyetle Tottenham puanını 20'ye yükseltirken, Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

CHELSEA HAFTAYI PUANSIZ KAPADI

Sezonun iddialı takımlarından Chelsea ise konuk ettiği West Ham United'a 1-0 mağlup oldu. West Ham United'ın golünü, 48. dakikada Aaron Cresswell attı.

Üst üste ikinci lig maçını kaybeden Chelsea 26 puanda kalırken, West Ham United ise 16 puana yükseldi.