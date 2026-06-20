FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45+3. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. İki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken rakip takımdan Miguel Almiron, eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Milli futbolcunun hakemi uyarmasının ardından Ivan Barton, VAR incelemesinin ardından Almiron'a kırmızı kart gösterdi. Yeni kural doğrultusunda bir oyuncu sahada konuşurken ağzını eliyle veya formasıyla kapatırsa hakem doğrudan kırmızı kart gösterme hakkına sahip.

IFAB tarafından alınan bu kararın arka planında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Benfica arasında oynanan maçta Vinicius Junior'un, rakibi Gianluca Prestianni'nin ağzını kapatarak kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne sürmesi yer almıştı. Bu kural, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bizim lehimize uygulandı.

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