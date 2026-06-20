CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Paraguay A Milli Takımımız karşısında 10 kişi kaldı!

Paraguay A Milli Takımımız karşısında 10 kişi kaldı!

A Milli Futbol Takımımız 2026 Dünya Kupası D Grubu 2'nci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Paraguay, milli takımımız karşısında 10 kişi kaldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 08:22
Paraguay A Milli Takımımız karşısında 10 kişi kaldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız, Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45+3. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. İki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken rakip takımdan Miguel Almiron, eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi. Milli futbolcunun hakemi uyarmasının ardından Ivan Barton, VAR incelemesinin ardından Almiron'a kırmızı kart gösterdi. Yeni kural doğrultusunda bir oyuncu sahada konuşurken ağzını eliyle veya formasıyla kapatırsa hakem doğrudan kırmızı kart gösterme hakkına sahip.

IFAB tarafından alınan bu kararın arka planında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Benfica arasında oynanan maçta Vinicius Junior'un, rakibi Gianluca Prestianni'nin ağzını kapatarak kendisine ırkçı ifadeler kullandığını öne sürmesi yer almıştı. Bu kural, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bizim lehimize uygulandı.

İŞTE O ANLAR

Dünya Kupası'na veda ettik
Milli takımımız direklere takıldı!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Dünya Kupası'na veda ettik! Türkiye 10 kişi Paraguay'a 1-0 kaybetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak
İsmail Kartal'dan Mateta'ya yeşil ışık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor! F.Bahçe bir transfer daha bitiriyor! 01:35
Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! Başkan Erdoğan’dan, F.Bahçe'ye tebrik! 01:35
Potada şampiyon F.Bahçe Beko! Potada şampiyon F.Bahçe Beko! 01:35
Podolski'den F.Bahçe açıklaması! Podolski'den F.Bahçe açıklaması! 01:35
F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! F.Bahçe'nin sağ beki Süper Lig'den! 01:35
Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... Doğan'dan açıklama! 10+4 kuralı... 01:35
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Sörloth... 01:35
Alimpijevic: Beşiktaş’ı en tepeye taşıdık Alimpijevic: Beşiktaş’ı en tepeye taşıdık 01:35
Koşudan sonra neden acıkırız? Koşudan sonra neden acıkırız? 01:35
G.Saray'a 19'luk kaleci! Özbek resmen istedi G.Saray'a 19'luk kaleci! Özbek resmen istedi 01:35
Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası Ersin Destanoğlu'na Premier Lig kancası 01:35
Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! Torreira'dan flaş Icardi paylaşımı! 01:35