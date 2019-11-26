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26 Kasım 2019, Salı
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İstanbul Kartal'ı

İlk yarının sonuna kadar 5 hafta dışına çıkmayacak olan Kara 2 deplasman maçı olan ve ile İstanbul’da karşılaşacak.

Avrupa'daki kötü sonuçların ardından ligde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarının yüzünü güldüren 'ın zirve yürüyüşü sürüyor. Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda 'yı Burak'ın attığı golle 1-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkaran , 21 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer aldı. Yenilmezlik unvanını da 6 haftaya çıkararak şampiyonluk havasına giren Beşiktaş, 'de üst üste 6 maçını da 'da oynayacak.

ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

İlk yarının son haftasına kadar olan 5 ve ikinci yarının ilk karşılaşması olmak üzere toplam 6 maçını da İstanbul'da oynayacak olan siyah-beyazlılar, zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu hafta 'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 15'inci hafta 'u ağırlayacak. 16'ncı hafta derbide ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ilk yarının son ve 17'nci haftasında ise 'ni ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk karşılaşmasında da evinde 'u konuk edecek.

BRATISLAVA MAÇI DA İÇERDE

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma ümitlerini yitiren siyahbeyazlılar, 28 Kasım Perşembe günü sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında ise 12 Aralık Perşembe günü deplasmanında Wolverhampton ile oynayarak UEFA Avrupa ligini noktalayacak.

  1. 26.11.2019
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