İstanbul Kartal'ı

Avrupa'daki kötü sonuçların ardından ligde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş'ın zirve yürüyüşü sürüyor. Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Konya'yı Burak'ın attığı golle 1-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kartal, 21 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer aldı. Yenilmezlik unvanını da 6 haftaya çıkararak şampiyonluk havasına giren Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 6 maçını da İstanbul'da oynayacak.

ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

İlk yarının son haftasına kadar olan 5 ve ikinci yarının ilk karşılaşması olmak üzere toplam 6 maçını da İstanbul'da oynayacak olan siyah-beyazlılar, zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor. Bu hafta Kayserispor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 15'inci hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 16'ncı hafta derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ilk yarının son ve 17'nci haftasında ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk karşılaşmasında da evinde Sivasspor'u konuk edecek.

BRATISLAVA MAÇI DA İÇERDE

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma ümitlerini yitiren siyahbeyazlılar, 28 Kasım Perşembe günü sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında ise 12 Aralık Perşembe günü İngiltere deplasmanında Wolverhampton ile oynayarak UEFA Avrupa ligini noktalayacak.