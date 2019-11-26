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26 Kasım 2019, Salı
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Bratislava maçı ’nin

Bratislava maçı Enea Jorgji’nin

'ın  K Grubu 5. haftasında Perşembe günü Slovakya'nın ekibiyle 'da oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

'ın K Grubu 5. haftasında Perşembe günü Slovakya'nın ekibiyle 'da oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Yapılan açıklamada mücadeleyi Arnavut hakem yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

  1. 26.11.2019
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