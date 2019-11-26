Bratislava maçı Enea Jorgji’nin
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Yapılan açıklamada mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.
- 26.11.2019
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