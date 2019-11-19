Caner ve Burak takıma katıldı

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Grip nedeniyle geçtiğimiz hafta takımdan ayrı kalan Caner Erken çalışmada yer alırken, milli takımdan dönen Burak Yılmaz da takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan ve bu nedenle antrenmanın ilk bölümünde tedavi olan Atiba, daha sonra sahaya gelerek özel programı doğrultusunda çalıştı.