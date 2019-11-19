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19 Kasım 2019, Salı
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Caner ve Burak takıma katıldı

Caner ve Burak takıma katıldı

'ta hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Grip nedeniyle geçtiğimiz hafta takımdan ayrı kalan çalışmada yer alırken, dönen da takımla birlikte çalıştı.

'ta hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Grip nedeniyle geçtiğimiz hafta takımdan ayrı kalan çalışmada yer alırken, dönen da takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan ve bu nedenle antrenmanın ilk bölümünde tedavi olan Atiba, daha sonra sahaya gelerek özel programı doğrultusunda çalıştı.

  1. 19.11.2019
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